逃颶風 佛州機位一票難求中廣新聞網 (2017-09-08 08:31)
艾瑪颶風逼近佛羅里達，許多人想趕快離開，佛羅里達聯外航空機位，一票難求。有消費者指控航空公司企圖發災難財，機票價格大漲。
艾瑪颶風預測會在星期天登陸佛羅里達，捷藍航空說，到下星期三以前，佛羅里達起飛的班機，機票都已經賣完。聯合航空也已經沒有機位，美國航空和達美航空則還有，不過非常有限，它們都打算加開班次。
有網友上社群媒體反應航空公司哄抬機票價格，達美航空從邁阿密飛往鳳凰城的機票，飆漲接近六倍。旅遊網站說，有可能是經濟艙已經賣完，網友被迫買商務艙，他拿商務艙的票價和原先的經濟艙比較，數字失真了。
其實就算是同一艙等，也有好幾種不同售價，便宜的通常最快賣完。
捷藍與美國航空都說，它們都給機票售價，設定了上限，不過兩個民主黨參議員要求運輸部調查。
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