【記者高金次新北報導】新北市有超過2250家的紡織相關業者，尤其以機能紡織擁有優質產業聚落，主要分布在板橋、新莊、三重、樹林與中和等五區，產業密集度高。同時，新北市機能紡織也有極強的研發能力和國際市占率，產品多主打功能性紡織品，例如抗焰、恆溫、高彈性與除臭等高機能，近年更朝智慧、環保、永續等方向前進，使新北市紡織產業更有充分的能量與優勢，在未來更具可看性與前瞻性。新北市長朱立倫表示，新北市紡織產業具有充分的能量與優勢，並積極研發各種高機能性產品，在國際時尚與紡織相關產業鏈中有穩定的地位。這次透過邀請遠從美國、英國、瑞典等國家來的20多位國際買主，包含The North Face、Quick feat、Tesco等國際知名品牌來新北市採購與欣賞時尚秀，讓買主們實際感受到新北機能布料的機能性特質，後續將加速轉化為實質的合作商機。經發局補充，為提升新北市機能紡織產業國際能見度，強化產業能量與商機，今年「風格‧時尚新北」時尚秀更進一步結合時下最流行的AR擴增實境技術，增添時尚秀的科技互動感，現場的3D試衣鏡，讓國際買主及現場觀眾都可以親自體驗穿上秀服的感覺。今晚走秀的模特兒也是一大亮點，除了有伊林專業模特兒進行動態展演外，更加入新北市政府機關首長、鄭宇恩議員、林金結議員、新北市月曆消防員等，共同演繹服裝之美，同時也邀請超馬選手林義傑走上伸展台，展現時尚與運動魅力。這次時尚秀的機能服飾材料皆是由新北市紡織企業所提供，結合輔仁大學及亞東技術學院學生的設計創意，展現出新北機能性布料的材質與特色。另外，本次時尚秀亦邀請國際知名的輔仁大學新銳設計師周裕穎及亞東技術學院國際知名設計師徐秋宜老師一起參加，除了結合客家元素、原民圖騰，更增添了國際時尚的色彩。參與其中的新北市紡織業者皆為全球機能布料佼佼者，例如興采實業的S.Cafe利用回收咖啡渣製成咖啡紗，具有環保、除臭與快乾等特性，Nike、Puma及Adidas等知名品牌產品都有使用興采的布料；旭寬企業的產品主打吸濕排汗、抗菌快乾，亦為Adidas、Under Armou等國際知名運動品牌使用之布料，皆可透過的今天晚上時尚秀的展示，提升新北紡織產業國際競爭力，拓展全球市場與商機。圖片說明；這次走秀除了有伊林專業模特兒進行動態展演外，更加入(左)鄭宇恩議員、(左2)林金結議員與(右)超馬選手林義傑走上伸展台展現時尚與運動魅力。（記者高金次／攝）