（中央社記者戴雅真倫敦7日專電）英國威廉王子夫婦的長子喬治小王子今天入學，王室臉書公布他上學前牽著爸爸的手，在家門前台階上的合照，小喬治手插口袋、一腳抬起，調皮神情相當可愛。



王室臉書說，劍橋公爵與公爵夫人相當高興和大家分享這張喬治今天早上在肯辛頓宮的照片。照片是喬治出發前往私立托馬斯巴特希學校（Thomas's Battersea ）之前所拍攝。



喬治穿著水藍色襯衫，外罩藍色鑲紅邊的V領毛衣，上有獨角獸校徽，以及藍色及膝短褲、藍色長襪以及黑皮鞋。



威廉王子和兒子穿同色襯衫，外罩藍色西裝外套，配上卡其色褲子，兩人頗有父子裝的味道。



由於凱特王妃懷上第3胎，害喜嚴重，小喬治今天是跟著爸爸去上學。威廉王子開車送小喬治到校門口，一手牽著他，一手幫忙拿著書包。



小喬治雖然出門時笑得很高興，但抵達校門時神情卻顯得有些緊張，緊牽著爸爸的手，帶著嬰兒肥的小臉蛋表情嚴肅。



學校低年級主管哈斯勒姆（Helen Haslem）在校門口迎接他們，喬治和她握手，父子倆接著被帶往喬治的教室。



英國廣播公司（BBC）報導，喬治的上學畫面僅有1 名攝影師及1名攝影組人員進行拍攝。



30年前威廉第一天上學時，面臨的媒體陣仗要大得多。威廉顯然記得，而且不希望歷史在自己的孩子身上重演，要求媒體尊重喬治的隱私。1060908