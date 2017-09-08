小喬治第一天上學 調皮照片萌翻了中央社 (2017-09-08 08:10)
（中央社記者戴雅真倫敦7日專電）英國威廉王子夫婦的長子喬治小王子今天入學，王室臉書公布他上學前牽著爸爸的手，在家門前台階上的合照，小喬治手插口袋、一腳抬起，調皮神情相當可愛。
王室臉書說，劍橋公爵與公爵夫人相當高興和大家分享這張喬治今天早上在肯辛頓宮的照片。照片是喬治出發前往私立托馬斯巴特希學校（Thomas's Battersea ）之前所拍攝。
喬治穿著水藍色襯衫，外罩藍色鑲紅邊的V領毛衣，上有獨角獸校徽，以及藍色及膝短褲、藍色長襪以及黑皮鞋。
威廉王子和兒子穿同色襯衫，外罩藍色西裝外套，配上卡其色褲子，兩人頗有父子裝的味道。
由於凱特王妃懷上第3胎，害喜嚴重，小喬治今天是跟著爸爸去上學。威廉王子開車送小喬治到校門口，一手牽著他，一手幫忙拿著書包。
小喬治雖然出門時笑得很高興，但抵達校門時神情卻顯得有些緊張，緊牽著爸爸的手，帶著嬰兒肥的小臉蛋表情嚴肅。
學校低年級主管哈斯勒姆（Helen Haslem）在校門口迎接他們，喬治和她握手，父子倆接著被帶往喬治的教室。
英國廣播公司（BBC）報導，喬治的上學畫面僅有1 名攝影師及1名攝影組人員進行拍攝。
30年前威廉第一天上學時，面臨的媒體陣仗要大得多。威廉顯然記得，而且不希望歷史在自己的孩子身上重演，要求媒體尊重喬治的隱私。1060908
關鍵字：
上一則：郭文貴向美國提出政治庇護申請
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
sony xperia．sony gw77v．sony cp f2ls．Sony 扁線．SONY 40吋 液晶電視．Sony 主機．Sony BDP-S1200．Sony Z Z2a．sony w900a．Sony WT19i．Sony a5100．Sony DSC 皮套．Sony PS4．Sony PSP 主機．優思頓 sony．SONY A35．SONY E1 D2005．sony zx100．SONY ECM-PCV80U．PDair SONY．Sony Z1．sony 3d 藍光．Sony selp18200．sony MT15i．sony otg 64g．sony NEX-5N．Sony KDL-55W800B．SONY 40型 LED．sony z1 c6902．sony kdl
西方媒體起底朝鮮「核智囊」團隊 「導彈三人組」享受殊榮【北京新浪網】
李在鎔獲刑三星「後繼無人」業內:影響公司戰略【北京新浪網】
墨西哥強震海嘯致傷亡 專家：地球處大震活躍期【北京新浪網】
印軍高官鼓吹與中巴兩線作戰 意為陸軍爭資源【北京新浪網】
北韓躲避制裁技巧高明 賺取鉅額美元【中廣新聞網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》
推薦好書更多