因為指控中國高層貪腐，而得罪當道的中國地產商人郭文貴，向美國申請政治庇護，他的律師說，郭文貴已經被中國當局視為眼中釘，中國法院對他發布通緝令，罪名與政治無關，不過國營媒體說他涉及行賄官員，律師則說所有罪名都是羅織，為的只是報復郭文貴揭發領導階層涉及的不法。



郭文貴2014年離開中國，旅美期間，他在社群網站上接連爆料，指控中共黨內高層貪腐，習近平手下的肅貪大將王岐山也被掃到，十九大即將登場，郭文貴的律師說，為了要阻止郭文貴繼續爆料，中國尋求引渡郭文貴的動作趨於積極。四月間，中國透過國際刑警組織，對郭文貴發布通緝令，說他至少涉及19項罪名，郭文貴否認有任何不法，說中國當局是出於政治動機抹黑他。郭文貴現在是持觀光簽證停留美國，簽證效期即將屆滿，美國的政治庇護申請程序，平均要耗費兩到三年。



郭文貴宣稱他已經不是中國公民，他有十一個國家的護照，目前不清楚等到美國簽證失效之後，他能不能移居其他國家。



