晴朗炎熱午後偶陣雨。關島附近熱低成颱機會高。中廣新聞網 (2017-09-08 08:01)
台灣北方海面已經有今年第一波的秋天鋒面，不過這時候冷空氣尚未大量南下，有些降溫，但還不明顯，中國東岸已經有點轉涼的趨勢，台灣則感受不大明顯，在溫度稍降一些，還有33-34度，至少沒有出現之前動輒35-37度的高溫，雖然差一兩度而已，但也代表季節時序的轉換當中，大致上還是維持晴到多雲，午後局部陣雨的天氣型態，將會維持好幾天。
至於全球重視的五級颶風IRMA ，已經到我國的友邦多明尼加及海地的北邊，對當地已經造成不少衝擊，將持續往古巴方向，周日會登陸美國佛羅里達，沿著陸地上到美國南部各州，這時候正是最強的時候，還是可能能以三到四級颶風侵襲美國，希望能夠少點災害，或是復原速度可能快一點，這是今年侵襲加勒比海最強的天氣系統，對美國也是繼哈維颶風重創德州後，第二個高度威脅性大型天災，雖然離我們台灣是地球的另外一邊，也不會來台灣，但地球很小，一個天災也可能會帶動全世界的連動或連鎖效應，不管在糧食或商業上，真的很值得我們留意。
以上氣象由彭啟明博士/天氣風險公司提供
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