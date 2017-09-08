台灣北方海面已經有今年第一波的秋天鋒面，不過這時候冷空氣尚未大量南下，有些降溫，但還不明顯，中國東岸已經有點轉涼的趨勢，台灣則感受不大明顯，在溫度稍降一些，還有33-34度，至少沒有出現之前動輒35-37度的高溫，雖然差一兩度而已，但也代表季節時序的轉換當中，大致上還是維持晴到多雲，午後局部陣雨的天氣型態，將會維持好幾天。





接下來的變數是現在位於關島附近的熱帶性低氣壓，已經看到雲系有明顯旋轉發展趨勢，有機會在未來幾天發展成為颱風，有些氣象模式預測會在下周四五接近到台灣附近，可能威力還不小，但七天後的模式預測，或是颱風還沒生成前的模擬都只能僅供參考，尚未有可以拿來做決策依據的價值，除非您是什麼風險都不能承擔，當然風吹草動就要草木皆兵，最妥適的作法是等到周日或下周一颱風生成後再來留意，也都還有時間做好應變。

至於全球重視的五級颶風IRMA ，已經到我國的友邦多明尼加及海地的北邊，對當地已經造成不少衝擊，將持續往古巴方向，周日會登陸美國佛羅里達，沿著陸地上到美國南部各州，這時候正是最強的時候，還是可能能以三到四級颶風侵襲美國，希望能夠少點災害，或是復原速度可能快一點，這是今年侵襲加勒比海最強的天氣系統，對美國也是繼哈維颶風重創德州後，第二個高度威脅性大型天災，雖然離我們台灣是地球的另外一邊，也不會來台灣，但地球很小，一個天災也可能會帶動全世界的連動或連鎖效應，不管在糧食或商業上，真的很值得我們留意。

以上氣象由彭啟明博士/天氣風險公司提供