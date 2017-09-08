▲顧立雄是否金融專業？一點都不重要，重要的是會更進一步斬斷國民黨在金控圈盤根錯節的金脈。（圖／記者陳明安攝，2017.09.06）

賴清德組閣將是什麼樣的內閣？

戰鬥內閣、選舉內閣‧‧‧都不足以形容，看看人事名單幾乎都仍是舊瓶裝舊酒，最重要的更替就只有以顧立雄接掌金管會，說穿了，其實就是一個「殺戮內閣」，將要更徹底地將國民黨斬盡殺絕。

顧立雄是否金融專業？一點都不重要！

以顧立雄在追討國民黨黨產時的狠勁，接掌金管會之後，可以預期顧立雄更進一步斬斷國民黨在金控圈盤根錯節的金脈，把那些國民黨散布在金融事業相關的獨董、股東和高層經理人‧‧‧一一滅絕、寸草不留，必然會是得心應手！

事實上，斬斷金脈讓國民黨死無葬身之地，一向是民進黨的殺手鐧，第一次政黨輪替之後，針對國民黨盤根錯節的地方勢力，陳水扁政府首先就是向地方派系的金庫，農漁水利會的信合社下手，徹底清理各個信合社之後，各縣市，特別是濁水溪以南的國民黨地方派系，糧草斷絕，在「有奶就是娘」的指導原則之下，向行政機關低頭，國民黨地方派系的忠誠逐漸崩解。

別忘了，其實在1997年之前，雲嘉南、高高屏，一直是藍大於綠，但是當信合社的金脈被斷絕之後，地方派系只能向掌握地方行政資源的縣市政府效忠，幾年下來，雲嘉南、高高屏的國民黨近乎滅絕。

賴清德的「殺戮內閣」就位後，以顧立雄對付黨產與婦聯會的趕盡殺絕狠勁，可想而知，很快的，國民黨黨產將會一無所有，在金融圈內的暗樁必然一一被拔除，而金融圈也會因形勢比人強，再也沒有人會笨到金援國民黨，被顧立雄一句「國民黨附隨組織」就死定了，這些商人當然不會找自己的麻煩‧‧‧

國民黨若是還不發憤圖強，捲起袖子拋掉皮鞋，直接走入田野民間的話，國民黨被掃入歷史，指日可待！

問題就在於，國民黨根本不可能「發憤圖強」，且看新任黨主席吳敦義上任之後，毫無振作跡象，找來找去都還是那些早該被掃入歷史塵埃的地方派系殘渣，路人皆知，國民黨死定了。

除了地方派系之外，國民黨那些所謂的「清新階級」和「上層階級」更是不可期待，我又想起了那個象徵國民黨迂腐和愚蠢的「我的凱迪拉克呢？」之可笑故事。

第一次政黨輪替之後，那時有一個最有名的「我的凱迪拉克呢？」故事，長期執政，黨國不分的國民黨官們，還是不忘擺譜，認為在兩蔣時代，國民黨黨祕書長等同行政院長，各工作會等同部長，所以中央黨部關門，雖然失去江山，卻也要求黨中央要給他們配車和司機，還要有特支費...

全世界最有錢的政黨國民黨如他們願了，給了配車和司機，但是，一位從部會政務官轉任黨中央副祕書長的人士向國民黨抗議，認為NISSAN和TOYOTA是「國民車等級」，大表不滿，怒斥國民黨行管會：「我的凱迪拉克呢？」

那時，政績不彰，人民怨恨的眾前朝政務官也擺譜，要他們下鄉參選，不肯！

要他們到國民黨執政縣市分享執政經驗和協助治理，嫌局處長「層級太低」，興趣缺缺！

無可奈何，國民黨出了十億元成立「智庫」，養了數十位失業政務官，有配車、有辦公室、有祕書兩名，只是要他們來開開會，打打屁，還比照部會首長的月薪。2004年，國民黨大選再敗，國民黨黨產開始被清算，黨中央絕地減薪，給這些閒人改成一個月四萬元左右的月薪，比現在爆肝的大學生22K都還要多，沒想到這些「前朝政務官」勃然大怒，演出怒辭記‧‧‧

第一次政黨輪替後，國民黨如此、第二次政黨輪替之後，國民黨依然如此，「天龍國」的國民黨，始終活在雲端，正好將是「殺戮內閣」最好的獵殺對象！

●本文作者黃創夏／曾任 《新新聞》總編輯，現為《媒體野武士》

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