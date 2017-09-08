在許多人心中，黛安娜王妃被譽為「引領時尚」的Fashion Icon，時髦、優雅又走在潮流尖端的她，懂得利用衣著和打扮讓自己每天都看起來美美的，而她的妝容也一點都不馬虎。

如果仔細看黛安娜的近景照片可以發現，她時常畫上顯眼的「藍色眼線」！（藍眼線不是很不時尚嗎？）（歪頭）雖然黛安娜王妃的化妝師最近告訴大家，她一直以來都認為，藍眼睛的黛妃如果畫上藍眼線，容易讓眼睛看起來無神...

因此，她建議黛安娜王妃，可以把眼線換成咖啡色，能讓眼神看起來更為柔和。後來，黛妃不再堅持自己的招牌藍眼線，畫上咖啡色或是黑色的眼線，眼睛變得更炯炯有神，更將她的藍眼睛襯托的閃亮又迷人。

source: pinterest

但如果你對於藍眼線的印象還停留在純美姊姊那時期，那可就大錯特錯，黛妃過去時常畫的藍眼線，可是這幾個夏天最in的妝容呢！就讓妞編輯帶你去看看，要怎麼畫才不會「走經」吧！（做筆記）

一、在眼皮上做文章

source: Glow Magazine

像超模吉吉哈蒂德也有使用藍色的眼線，她用藍眼線勾勒出明亮的眼神，還在眼皮上大做文章，將眼尾勾勾勾，勾到非常鮮明的位置，讓她點綴你無聊的妝容，是不是看起來特別夏天呢？

二、下眼線暈染

source: chlvincent@Instagram

其實，只要不要整個把眼睛用藍色眼線框住，就不會顯得很突兀。因此，利用眼線在下眼瞼進行暈染，達到一種滿眼星空的感覺，就覺得超級美的啊！

如果更大膽一點，可以像韓團成員水晶，用不同顏色點綴眼周，做出彩虹的視覺效果，也非常有趣時髦。看完妞編輯的介紹，是不是發現「藍眼線」真的沒那麼恐怖呢？下次記得拿藍眼線來試試看，說不定會有意外的效果喔！

source: harpersbazaar、popsugar

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