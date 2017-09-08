記者陳寶印／桃園報導

仰慕桃園市大溪區是十大觀光小城之首之故，參加全球旅遊皇后選拔的各國佳麗，12日將參訪大溪老街，大溪區長黃睿松7日表示，各國佳麗參將先至阿姆坪搭太陽船欣賞石門水庫各景點區之後，並於參訪大溪老街前，將招待她們至大溪最負盛名的復笠威斯汀渡假酒店午宴，感受大溪民眾的熱情。

據悉，來自全球四十多國的佳麗將在9月15日在嘉義夢想家商務大飯店，為2017年高銀鞋皇后選拔暖身，而她們在12日上午9時30分至10時於參觀桃園機場捷運之後，就會到石門水庫上游的阿姆坪遊艇碼頭搭乘太陽能船欣賞石門水庫的景點。

來自全球四十餘國的佳麗12日將至阿姆坪搭遊艇欣賞石門水庫之美，並至大溪和平老街參觀。（圖／記者陳寶印攝）

而12日下午2時20分至3時，則將至參訪全國觀光十大小城之首的大溪和平老街參訪，由於來自各國的佳麗皆為一時之選，不但漂亮，而且身材和臉蛋都是相當受到矚目，預料，12日佳麗們在逛老街之際，將掀起一番賞美的高潮，而大溪警方為防有人屆時在老街伸出鹹豬手，將派優勢警力來確保佳麗們的安全，也呼籲民眾及男士們要以欣賞的角度而不可觸法。

大溪區長黃睿松7日表示，為了表達佳麗對主辦單位及對大溪之熱愛，12日中午在佳麗們在乘遊艇遊覽石門水庫之後，迄逛大溪和平老街之前，將安排她們至大溪最高級的渡假酒店復笠威汀酒店進行午宴，除了表達盡地主之誼外，也會順便介紹大溪老街的故事，以及大溪風景之美，讓佳麗們在參與活動之際，也能體驗不一樣的台灣。