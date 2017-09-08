地方中心／基隆報導

基隆市政府日前接獲市民陳情電話，通報田寮河美猴橋段及海洋廣場附近水域有污染情形，市府立即派員至現場進行稽查、採樣，田寮河美猴橋段水溫30.9℃、pH7.32及溶氧0.47；海洋廣場觀景台水溫29.4℃、pH7.57及溶氧1.37；小艇碼頭水溫29.6℃、pH7.44及溶氧1.03，初步檢驗結果，除溶氧部分偏低外，其餘測值屬正常範圍。

市府環保局表示，因近日天氣炎熱，水中溶氧隨之較低，造成水域水質變差，而田寮河近日呈現咖啡色，研判可能正逢退潮，抑或是河底淤泥翻騰上來，才會讓河水顏色異常。

環保局說，後續亦將加強田寮河及海洋廣場周邊水域環境清潔巡查工作，並與基隆港務公司共同維護港區環境衛生，若市民朋友有發現相關環境污染問題，可立即通報環保局，環保局亦將立即派員前往稽查處理，以維護市內環境衛生品質。