深耕鄰里 北市表揚資里鄰長、活動場所台灣好新聞報 (2017-09-08 07:35)
記者辜粲詠／台北報導
許多民眾可能不清楚，里鄰長是什麼樣的工作，但對於社區而言，村里長是重要的安定力量。肯定鄰里長在社區工作的辛苦付出，台北市政府舉行「106年度資深里鄰長與績優里民活動場所」表揚，由市長柯文哲親自頒獎。
從市長柯文哲手中接過獎牌，他是士林區三玉里長羅志傑，服務地方已滿20載。而同樣活到老、服務到老的，還有文山區興旺里的鄰長彭寶桂，為社區奉獻已長達40年。
白天，請來專業教練教大家簡單動一動；晚上，來自各行各業的客家文學班學員，用客語來研讀「三字經」。平時不常聯絡的鄰居們，都走出來互相串門子，也享受龍生里的便利生活。座落於大安森林公園附近、佔地200坪，改造落成後的龍生里民活動場所，從外在硬體設施到空間利用都令人讚嘆，更獲得今年台北市特優里民活動場所表揚。
努力凝聚社區感情，還有大安區大學里。里長吳沛璇希望未來里活動場所的服務，還能更精益求精。
市府肯定基層辛勞，因為這些獲獎的里民活動場所，1在里長們用心經營下，除了活絡空間運用，更結合現有資源，不但打造舒適的鄰里空間，更為冷漠的社會注入一股暖流。
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