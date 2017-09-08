記者林彥斌／新竹報導

中元節到了，新竹榮家在嵩德樓前面，搭起簡易式的棚子，並請來道士念經普渡，希望誦經超渡以前往生的榮民，藉由傳統儀式，發揚慎終追遠的傳統美德以外，也凝聚住民們的向心力。

新竹榮民之家內有一座家祠，祭祀了將近五千位往生榮民，每年的三大節日，榮家都會舉辦祭祀儀式，告慰所有的往生先烈。

新竹榮家為了顯示對傳統儀式的重視，遠從台北邀請中華道教總會的道長，到新竹榮家進行普度祈福法會，新竹榮家的照護員、長官也跟著上香祈福，共同完成這場莊嚴隆重的普渡法會。