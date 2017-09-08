記者陳駱宜宏 蔡文綺／新竹報導

早上9點，物資以及白米已經一袋一袋準備好，等待里長來領取，再回去發送給需要的家庭，雖然說不是很貴重的物資， 但對於新竹縣愛心家庭關懷協會每年不間斷挹注愛心資源，里長頗為肯定。

新竹縣愛心家庭關懷協會今年為弱勢家庭準備的除了白米之外，另外還有一袋民生必需品，裏頭有餅乾、米粉等相當實用的物資，新竹縣社會處長陪同協會理事長前來，她以自身經驗跟大家分享，過去她也曾經是接受幫助的人，社會的愛心讓她懂得感恩，有能力時更懂得幫助別人，希望社會大眾能不吝給予弱勢一己之力。中秋節快到了，弱勢民眾不見得有應景的月餅可以吃，但卻有來自社會滿溢的溫暖，陪他們一起過節。