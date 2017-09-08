記者陳榮昌／台中報導

為提升大甲文化藝術，大甲區公所將於16日下午，在文昌公園舉辦「吾愛譜薩克斯風」演奏。雖然表演團體祗成立兩年，但在后里薩克斯風的故鄉推動的名師黃財源刻意教導下，吹奏技藝精湛，屆時在大甲演出，一定造成轟動，值得愛好音樂民眾享受優美的音律。

外埔區吾愛譜薩克斯風樂團，二年前創立，十五位成員，原為外埔區公所員工公餘之暇的成長活動，由退休校長黃財源擔任指導老師，由於成員努力學習，團體或個人都能吹奏美麗音符，致成為機關團體及轄內各里長及社區辦理活動爭相邀請演出的對象。

大甲區長劉來旺熱心承辦道卡斯藝文活動，希望提升文化大甲之聲譽，特邀請時下最熱門的吾愛譜薩克斯風樂團，於大甲文昌公園表演，計有「人客的要求」等三輪二十三首薩克斯風演奏，優美的音律樂曲，將讓你回味無窮。

吾愛譜團長白植杰表示，團名（吾愛譜）與外埔之隱含諧音，主要除了團員的自我娛樂外，更希望能帶動外埔薩克斯風的風氣，提昇人文音樂藝術的氣息，並應邀各種活動的演出，帶給居民歡愉的氣氛與高雅的生活品質，希望藉由他們的付出奉獻，創造出更優質的祥和社會。

白植杰說，指導老師黃財源，是位退休校長，但音樂造詣極高，有鑑於后里的薩克斯風產業，深受國內外音樂名家的喜愛，而黃校長為提升這樂器的價值，多年來在后里教學員、並在各場合演奏，對地方貢獻宏大，人說強將手下無弱兵，吾愛譜薩克斯風團隊在他的調教下，已具深厚的演奏實力，致首度到大甲表演，祈望受各界支持及肯定。