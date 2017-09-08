記者李文生／台南報導

崑山科大國貿系3位學生利用暑假期間，遠赴日本熊本市國際交流會館實習，3位學生藉此認識日本熊本市推廣行銷方法，並與來自韓國、中國大陸等學生交流學習。3位學生完成實習回國後都表示收穫豐富。

崑山科大國際貿易系自2010年起連續7年，獲得教育部學海築夢海外實習計畫補助，選送學生至國外實習。今年選送學生黃廷薏、劉沛宜和林聿云等3人，前往日本熊本市國際交流會館研習，經過2個月的實習，已完成實習回國。

崑山科大國貿系指導老師楊宗欣表示，熊本市國際交流會館屬於半官方組織，主要是向國際推廣熊本市，及引導當地市民認識世界各國。工作內容讓學生藉此認識日本熊本市進行推廣行銷的方法，並與來自韓國、中國大陸等學生互相交流學習。

前往實習的3位學生表示，雖然都有日文N3、N2等級檢定合格程度，但面對全日語的環境仍需適應與熟悉，幸好國際交流會館人員安排專人於每週2個時段培訓日語會話並矯正錯誤用語，讓她們短時間內日語能力突飛猛進。

指導老師楊宗欣表示，在前國貿系日籍教師石橋妙子安排下，學生前往日本熊本銀行支店了解銀行運作，拜訪崑山科大姊妹校日本熊本學園大學，參與「火の国祭り」及「KAMAMOTO 国際祭り」祭典活動，同時進行肥後古流茶道及日本浴衣體驗。也安排學生參加「ボラキャン」與「グローバルワークキャンプ」2個營隊，與日本及其他國家學生一同生活與學習，體認跨文化差異的衝擊，獲益良多。