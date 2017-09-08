記者吳素珍／南投報導

2016內地搖滾撼動了「用音樂改變您我的世界 用疼惜表現對土地的愛心」提升心靈洗滌，營造集集音樂首都（小鎮）的濫觴。本土音樂的出發再次從集集開始，歡迎各地民眾共襄盛舉，參與本土音樂盛會。

2017本土音樂盛會（內地小搖滾）將於9月9、10日在集集登場，歷經募資的未達標，但在不少小額捐款的湧入及集集鎮公所的力挺之下，今年將採內地小搖滾形式呈現，並為回饋樂迷及在地鄉親活動採免費方式入場。

主辦單位希望支持民眾除了聆聽音樂之外，也提供〝台灣內地是南投〞紀念毛巾等贈品，只要您響應〝使用者付費〞精神，網路或現場購票即可換取。

2016本土音樂盛會集集內地小搖滾的盛況。

2017內地小搖滾在集集活動地點在集集火車站前廣場（集集舞台）、樟腦出張所（好事舞台）。活動內容：9月9日集集舞台的屍體派對13:00-14:00；厭世少年15:00-16:00；火燒島17:00-18:00；怕胖團19:00-20:00；非人物種21:00；演出結束22:00。好事舞台有14:00開始的好樂團；16:00起的葛洛力；18:00巴奈；20:00江松霖；21：00演出結束。

9月10日集集舞台13:00-14:00的顯然樂隊；15:00-16:00胖虎；P！SCO17:00；演出結束18:00。好事舞台有14:00張睿銓；16:00謝銘祐與麵包車；17:00演出結束。