針對新內閣團隊可能調整一例一休等問題，總統府發言人林鶴明強調，將持續改善勞動條件。（圖／NOWnews資料照）

行政院長8日要進行交接，將出任副院長的施俊吉透過媒體表示，一例一休將給予企業更多彈性，企業需要微調，就進行微調的工作，被視為是新任行政院長賴清德要為一例一休解套。縱統府發言人林鶴明7日表示，將會持續改善勞動條件，讓勞工有更好的就業和生活品質，是政府持續努力的目標。

林鶴明表示，勞基法修法的目的，重點在於改善勞動條件。從最新的人力資源統計來看，事實上，在新的政策施行後，以5月份為例，失業率是過去兩年來最低，第一季勞工的加班費是過去以來最高，這都是新政策實施之後的加乘效果。

林鶴明指出，勞基法修法完成並且陸續實施後，包括勞工全面周休二日的實施，年輕與初就業勞工特休假的增加，以及全國國定假日回歸一致，現在都已經透過這項修法來落實。

林鶴明強調，至於輔導期期間，各類型產業、勞工的適用情形，政府相關部門也正持續傾聽各方意見。透過深入了解不同樣態的勞動工作情境，多聽取勞工意見，持續改善勞動條件，讓勞工有更好的就業與生活品質，這一直是政府持續努力目標。