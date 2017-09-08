（中央社華盛頓2017年9月7日綜合外電報導）美國最大網路零售商亞馬遜公司今天宣布，將投資約50億美元（約1500億台幣）打造北美地區第二個總部，估計將創造約5萬個工作機會，立即引發各大城市和各州的爭奪戰。



「紐約時報」（New York Times）與法新社報導，亞馬遜（Amazon）創辦人與執行長貝佐斯（Jeff Bezos ）發布聲明說，這個「2號總部」將會「和我們的西雅圖總部地位完全相同」，如今已開始接受各城市角逐。



貝佐斯說：「亞馬遜2號總部將帶來數十億美元的初期和後續投資，還將催生數以萬計高薪工作。我們很興奮能有第二個家。」



有意爭取亞馬遜總部進駐的城市必須在10月19日前提案，亞馬遜將會在明年就選址作出決定。



路透社報導，美國已有多個城市和州立即表示有意爭取，德州達拉斯市長勞林斯（Michael Rawlings）表示，已經和亞馬遜聯絡；肯塔基州也計畫正式提案。此外，休士頓和芝加哥兩大城市也有意角逐，甚至加拿大最大城市多倫多也想插上一腳。



這項宣布凸顯亞馬遜近年的驚人成長，這家公司20 年前成立時本是網路書店，但如今已變身成為世界電子商務龍頭，也是最大零售商，而且持續多角化發展，跨足串流影音、雲端運算等領域。



亞馬遜如今在全球有超過38萬員工，已是美國第8大雇主，在設立這處新總部後，估計會再增加5萬工作機會。



亞馬遜表示，將尋求有超過100萬人口的都會區競逐，這些候選城市要有「穩定和對企業友善的環境」。美國約有50個如此規模的城市。



亞馬遜這項宣布勢將引發各大城市的激烈較勁，競相提出稅務優惠和其他獎勵措施。威斯康辛州最近為了爭取台灣的鴻海集團到當地投資100億美元設立面板廠，就提出金額達30億美元的獎勵方案。



根據亞馬遜，這處新址「將是亞馬遜的完整總部，不是衛星辦公室」，公司將會雇用新的工作團隊和高層主管，也將允許目前在西雅圖總部工作的高層主管作選擇。選址的考量因素之一是能吸引和留住實力堅強的技術人才，得要有國際機場、良好教育設施和捷運系統。



公司資料顯示，亞馬遜在華盛頓州西雅圖市的總部目前雇用超過4萬員工，分布在33棟建築，辦公室總面積達75萬平方公尺。



路透社報導，企業設立兩個總部相當罕見，二個總部的距離可能挑戰貝佐斯和其他高層的管理能力，但也有投資機構和分析師認為，分散總部可能有助削減成本和風險。而且西雅圖已成為生活支出相當昂貴的城市，據統計在全球生活水準排行榜上名列第44，因此轉往其他州擴張可能可減少開銷。