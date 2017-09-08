南部毛爸毛媽有福了！2017高雄寵物用品博覽會，即將於9月15至18日，在鹽埕區的高雄國際會議中心舉辦。

為了因應南部氣候，廠商推出涼夏商品，也有手作鮮食廠商推出中秋節狗狗烤肉大餐跟鱉蛋月餅。除了寵物文創、客製化商品吸睛外，寵物展免不了的優惠好康也很殺，最低0.1折起，還首次規劃10元商品特賣，非常划算。

除了飼料、用品原廠參展祭出超低優惠外，主辦單位舉辨狗狗吃飯賽、跑步賽，假日帶毛孩逛寵物展，吃喝玩樂一次搞定。

優惠特價限時購

PETSKEY小包裝飼料(貓/狗)，原價65元，特價1元(每日限50名)；貓/狗1.5KG飼料，原價300元，特價30元(每日限10名) ；荷蘭Braaaf巴爾弗-純天然野生魚皮方塊酥，原價190元，特價10元(每日限10名) ；毛孩鮮食館手工零食福袋，原價399元，特價99元(每日開場限量搶購) ；田園黃金炒飯，原價100元，特價10元(每日限10名) ；Health Extension綠野鮮食 天然犬貓糧4LB買一送一；VeRUS 威洛司嚴選寵物天然糧5LB買一送一。

懶貓椅貓抓板，原價199元，特價10元(每日限20組)；貓小隊貓砂-活性碳配方 (6公斤)，原價200元，特價10元(每日限5組) ；環保松木砂2公斤，原價100元，特價10元(每日限20組) ；PETJ雙節逗貓棒，原價200元，特價10元(每日限10支) ；貓跳台原價3999元，特價999元(售完為止) ；反光貓用安全頸圈，原價200元，特價10元(每日限15條)。

入場票根兌好禮

每日入場前300名可憑票根至大會贈品處兌換好禮一份。前500名可獲得100元現金抵用券1張。

◎展出日期：9月15日～9月18日，上午10:00～下午18:00

◎展出地點：高雄國際會議中心(高雄市鹽埕區中正四路274號)

◎主辦單位：大通國際展覽有限公司

◎客服專線：07-331-0188