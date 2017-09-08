下一季的可以開始買了！編輯私藏4家「超平價、質感好」淘寶愛店beauty美人圈 (2017-09-08 08:00)
#1：枯米枯米kumi
來來來~收藏店家永遠不嫌多，小編再來替各位獻上近期買到很便宜、質感又不賴的淘寶店家，秋冬都快到了，現在不趕快物色一下，怎麼站在時髦的尖浪頭上呢～(點標題飛去店鋪喔)
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枯米的風格屬於簡單韓系，韓國流行的款式它幾乎都有，而且同一款相較於其他店鋪便宜一點，價位大概多落在300左右，很容易一個不小心失心瘋買太多，小編之前買過一次，幾乎沒踩雷，很推薦大家～
小谷粒的價位相較於第一家高，不過質感也好更多，價位多落在5、600左右，風格比較偏向OL，小編之前買過一次外套，還被朋友誤以為一千多元呢～質感真的好，包裝也很精美，根本可以說是無雷。
跟第一家風格比較類似，都是韓系的，不過這家再稍微中性一點，很多簡單卻很有型的T恤、帽T等等，價位一樣是約300左右～
這家的風格小編很喜歡，覺得很乾淨清新，比較偏氣質OL，歐美簡單俐落感，單品大部分來說沒有浮誇的設計，想買簡單好搭配的單品，這家絕對適合～價位大概落在350元。
今年秋冬金屬感單品還是不能少喔!(筆記)
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