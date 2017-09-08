制裁北韓案 傳美國推動安理會11日表決中央廣播電台 (2017-09-08 06:49)
聯合國外交官員表示，儘管面對來自中國和俄羅斯的阻力，但美國已決定推動聯合國安理會，在11日針對對北韓實施嚴厲的新制裁進行表決。
北韓3日宣稱成功試爆氫彈，引發國際譴責。華府已提出一項聯合國決議案草案，要求對北韓實施石油禁運、凍結北韓領導人金正恩的資產、禁止北韓紡織品出口、停止在海外聘用北韓勞工等制裁。
聯合國外交官員並未排除中國或俄羅斯否決這項措施的可能性，但強調美國政府已發起一項爭取決議案表決過關的努力。
要求匿名的安理會外交官說，美方對這項議題的意圖是如此強烈，而且明顯地，他們正為此大力投入。
中國大陸駐聯合國代表劉結一已縮短在非洲聯盟(African Union)總部阿迪斯阿貝巴(Addis Ababa)的訪問行程將返回紐約坐鎮，並將參與這項草案內容的談判。
俄羅斯駐聯合國大使納班濟亞(Vassily Nebenzia )本週曾表示，在11日表決將是「有些為之過早」。
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