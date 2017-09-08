圖片來源：邵雨薇粉專、ins@haneulina



腮紅要化的好真的有技巧，可不是隨便塗在臉頰上，有時候顯臉大或是更顯黃，其實這都是「眉角」在作祟～最近上市的腮紅新品多是「多色盤」，就是要讓你分區刷發揮效用！最近在日韓就很流行這樣的「多色腮紅法」，小編替大家整理了一下，快來學學～臉就可以偷偷小一號咧～

STEP01>>桃粉畫眼下三角 藍粉紅刷在眼下三角笑肌處，讓氣色變好、臉更有澎潤感STEP02>>顴骨下刷上橘色 找到顴骨下的凹陷位置，沾取橘腮紅斜刷，讓骨格更加立體

STEP03>>藍粉色整體提亮帶藍珠光的粉色，直刷在兩色交界處，讓兩色融合&消除橘色蠟黃

【小編推薦】

(1)香奈兒．時尚玩色顏彩盤#170,NT2230、(2)M.A.C花漾修容餅 8g,NT1480 、 (3)innisfree．MY PALETTE我的彩妝盤＃溫暖焦糖棕色,NT1520

現在腮紅真的要超進化，單色不夠看，多色分區刷，更能讓臉小、立體起來～～化對了，連媽媽都會嚇一跳咧！



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