隨著越來越多的聖戰士攻擊是由國內的「孤狼」下手，西方強國的反恐首長們7日表示，當局需要更多來自社群媒體企業的支持，以便發現潛在的威脅。

在傳統的情報方法挫敗那些與海外協同的陰謀之際，來自美國、英國、德國和加拿大的反恐官員表示，光靠這樣，要去破獲自我激進化的個人、受到聖戰士煽動所犯下的攻擊是不夠的，好比今年發生在英國、造成數十人死亡的攻擊事件一樣。

英國國家安全情報顧問二號人物麥金尼斯(Paddy McGuinness)在華府舉行的情報論壇上表示，「我們正在處理實際上並未涉及海外因素的陰謀」，我們正在處理自己國內社區的問題，那些並未去旅行、自我激進化並進而暴力的人，這是英國人在英國犯下的陰謀。

而加拿大的綜合恐怖主義評估中心(Integrated Terrorism Assessment Centre)負責人盧梭(Christian Rousseau)則表示，隨著伊斯蘭國(IS)在伊拉克和敘利亞的戰場上失利，他把這種轉變稱之為「恐怖主義3.0」。