學子勤練 爭取青奧運動會霹靂舞門票中廣新聞網 (2017-09-08 07:31)
明年阿根廷布宜諾斯艾利斯舉行的青年奧林匹克運動會，街舞項目新增霹靂舞競賽，就讀桃園治平高中體育班學生簡嘉呈將代表台灣代表隊出賽12月亞洲區域賽，希望能爭取好的成績，拿到參加青奧運動會的門票。（李明朝報導）
簡嘉呈就讀國中開始接觸街舞，一直到高中才接觸霹靂舞，這次入選為台灣代表隊，正在積極加緊練習準備參加12月的區域賽。
簡嘉呈表示，這段期間會和同為台灣代表隊選手一起訓練，在比賽中發揮創意及招式，以爭取好的成績，希望能夠拿到前進青奧運動會的門票。
治平校方表示，簡嘉呈曾經代表中華台北前往美國奧蘭多參加2017世界啦啦隊錦標賽HIPHOP DOUBLES拿下銅牌，這次希望能再度為台灣爭取好的表現。
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