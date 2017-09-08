推廣機器人教育 桃市41校扎根中廣新聞網 (2017-09-08 07:31)
桃園市教育局積極推廣資訊及科技教育，今年挹注經費補助41所學校辦理創意機器人教學實施計畫，激發學生創造性思考，鼓勵學生透過動手實作，從小就對機器人教育扎根。（李明朝報導）
為了持續推廣機器人教育，桃園市教育局資教科巫珍妮科長表示，今年挹注經費補助41所學校辦理創意機器人教學實施計畫，以機器人及3C產品為載具，幫助學生學習圖像化程式設計，訓練學生邏輯運算思維；另結合科學、科技、工程、藝術及數學（STEAM）跨領域整合學習的歷程，激發學生創造性思考，並辦理機器人競賽，鼓勵學生透過動手實作將所學在競賽舞台中呈現。
推廣機器人教育相當有成果的成功國小許財得主任表示，台灣邁入老年化社會，學生也創意設計出摺衣服機器人，協助長者將衣服放置在指定的櫃子裡。
「2017年WRO國際奧林匹亞機器人全國總決賽」，即將登場，桃園市共有29支隊伍參賽，教育局表示，以往桃園市在競賽中也有不錯的表現，這次也祝福參賽團隊有亮眼的成績。
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