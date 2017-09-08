「2017桃園市第二屆桃園盃全國三級棒球錦標賽」9月11號陸續開打，桃園市長鄭文燦表示，今年邀請韓國、中國大陸組隊來台比賽，明年將邀請日本成田市代表隊參加，增加桃園姊妹市的體育交流。（李明朝報導）



2017桃園市第二屆桃園盃全國三級棒球錦標賽，分為少棒組、青少棒組及青棒組，少棒組有33隊、青少棒及青棒組各24隊、其中韓國有3隊、中國大陸1隊。



在桃園盃比賽前，由桃園市培訓出的棒球好手成晉，在加入職棒桃猿隊後，在桃園市長鄭文燦的見證下，回饋母校平鎮高中首月薪水，成晉表示非常感謝平鎮高中的栽培，同時舉辦桃園盃可以讓喜歡打球的選手齊聚一起切磋球技。



鄭文燦也宣布明年桃園盃將會持續邀請外國球隊參賽，其中安排日本成田市也派代表隊參加，以增加桃園姊妹市的體育交流。



教育局表示，9月11號起，少棒在中平國小棒球場、青埔慢速壘球場舉行，青少棒在青埔運動公園棒球場、國立體育大學棒球場開賽，青棒9月18號起在青埔運動公園棒球場及國立體育大學棒球場開賽。



