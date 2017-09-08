加泰隆尼亞爭獨立 西憲法法庭擋公投法中央社 (2017-09-08 07:07)
（中央社馬德里2017年9月7日綜合外電報導）西班牙政府今天採取行動，希望封殺東北部加泰隆尼亞自治區舉行獨立公投的計畫，並且準備起訴支持這項公投的地區議會議員。憲法法庭已裁定暫時擱置當地議會剛通過的公投法。
加泰隆尼亞獨派政治人物長期鼓吹脫離西班牙獨立，他們在地區議會掌握多數優勢，昨天通過一項法案為10月1日舉行獨立公投鋪路，獨立運動到了緊要關頭。
路透社報導，西班牙處理此類事務的最高法律機關憲法法庭今晚裁定，暫時攔置這項公投法，讓法官有時間考量這項公投是否違反憲法。
總理拉荷義今天稍早表示，他已要求憲法法庭宣告這項公投不合法，因為憲法明定西班牙不可分割。
他說：「公投不會如期舉行。」
另一方面，國家檢察機構也表示，針對加泰隆尼亞議會領袖允許在昨天就公投法進行表決，檢方將對他們提出刑事控訴。
不過，這些議員表示，他們已準備好為此事坐牢。
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