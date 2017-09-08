俄大型軍演 北約密切關注中央社 (2017-09-08 07:04)
（中央社愛沙尼亞塔帕2017年9月7日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）通知俄羅斯，將密切注意俄羅斯下週和白俄羅斯舉行的重大軍演；這個地區仍因俄羅斯2014年兼併克里米亞而情勢緊張。
法新社報導，過去類似演習曾出動數萬俄國部隊模擬入侵波蘭，還以核子攻擊華沙做結束。這項代號「西方2017」（Zapad2017）的展示武力演習，數月來引發北約東邊會員國的疑慮。
觀察家說，俄羅斯利用演習作掩護進行實質入侵的機會很小，但到底之後會留下什麼樣部隊和裝備引發擔憂。
莫斯科表示，俄國和白俄部隊約1萬2700人參與9月14日到20日在白俄羅斯和俄國飛地加里寧格勒（Kaliningrad）的演習。不過，立陶宛和愛沙尼亞指出演習人數高達10萬人。
愛沙尼亞總理拉塔斯（Juri Ratas）昨天與北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）聯袂造訪愛沙尼亞北邊塔帕（Tapa）基地時說：「我們擔憂演習的性質，對演習的不夠透明也表擔憂。」
俄羅斯說，不到1萬3000人部隊舉行的演習，無須邀國際觀察員前往。俄國副防長佛明（Alexander Fomin）8月在莫斯科告訴西方國家武官，無須為「西方」演習擔憂。
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