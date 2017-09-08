（中央社海參崴2017年9月7日綜合外電報導）日本首相安倍晉三和南韓總統文在寅今天似未說服俄羅斯，對北韓進行核爆祭出新制裁，俄國總統蒲亭對此少有讓步。



法新社報導，安倍在海參崴舉行的經濟論壇上發表演說表示：「國際社會必須團結一致，對北韓做出最大施壓。」



安倍堅稱：「我們必須讓北韓立即且完全遵守聯合國安理會所有相關決議案，完全、可查證及不可逆地捨棄其所有核子和彈道飛彈計畫。」



南韓也促使端出更多懲罰，文在寅在海參崴表示，或許該是對平壤祭出較強硬制裁的時候了。



但蒲亭不斷表示，對北韓經濟進一步施壓不會有用，堅稱唯一途徑是透過外交手段。



蒲亭在海參崴說，對他們恫嚇沒用，稱美國要有「常識」。