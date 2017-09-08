谷超颱風變成的熱帶性低氣壓持續減弱並消散，今天（８日）水氣會少一些，預計各地都將是上午多雲到晴，下午有午後雷陣雨的天氣型態。午後雷陣雨主要分布在北部、東北部、東部地區及各地山區，外出仍要留意天氣的變化，攜帶雨具備用。另外，偏南風影響，清晨至上午間在南部沿海地區也會有局部短暫雨，也要稍微注意一下。



溫度方面，大致和昨天類似，由於偏南風的環境，各地高溫約３２、３３度，感受上仍然有些悶熱，外出請多補充水分。



空氣品質資訊：今天全臺各地為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。



