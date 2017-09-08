艾瑪颶風繼續肆虐加勒比海，島國安帝卡巴布達災情慘重，巴布達島上九成建築受損，五成居民無家可歸，按照目前路徑，艾瑪預計將在美東時間星期天直撲佛羅里達，在這同時，接在艾瑪之後形成的荷西颶風，威力也快速增強，現在已經達到三級。（夏明珠報導）



美國國家颶風中心發布的最新預測顯示，邁阿密在艾瑪正對的路徑上，緊跟在艾瑪後面的荷西颶風，威力繼續增強，已經被艾瑪重創的巴布達，可能再度遭殃。



不過現在面臨更迫切危機的是海地，艾瑪暴風圈即將接觸海地，海地官員卻說他們沒有準備好，現在只能祈禱。



美國方面，佛羅里達已經展開強制疏散作業，首當其衝的礁島群，大型巴士載送居民前往收容中心，邁阿密聯外道路上，出市區的方向車龍綿延，對向車道則幾乎空無一車。



除了人之外，牲畜也要避難，邁阿密動物園準備把小型和禽鳥類動物，集中到比較小的空間內，獅子、老虎和猩猩等大型動物，會關在原本獸圈的室內區域，能不移動就儘量不移動，因為遷移對動物構成的壓力，有的時候會比颶風還要嚴重。



