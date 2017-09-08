地方中心／屏東報導

屏東枋寮分局愛心不落人後，熱心公益照顧偏鄉，日前副分局長林恭勝至歸崇所督勤時聽取春日鄉民代表呂秀蘭女士反應，部落內獨居弱勢長者急需物資，林恭勝聽見原鄉聲音，即透過佛光山潮州講堂如慶法師捐助勸募救濟物資，深入原鄉前往歸崇村拿薩勒教會與七佳村老人日託中心慰問獨居長者，回應偏鄉呼喚，將愛傳送部落。

林恭勝經由春日鄉民代表呂秀蘭女士反應得知，歸崇村、七佳村老人日託中心的長者們急需物資援助，即以行動表示關懷之意，由佛光山潮州講堂捐助，白米300公斤，由林恭勝日前親自載送，前往歸崇村老人日托中心與七佳村老人日托中心各白米150公斤，部落長者紛紛圍繞表示歡迎，感激之心溢於言表，每個人開心之餘，爭相與林恭勝合照，感謝分局關懷照顧之情。

林恭勝表示，轄區春日、獅子原鄉人口年齡老化嚴重，枋寮分局一直以來傾聽偏鄉的聲音，深入原民部落，積極關懷照顧弱勢團體與獨居長者，讓原鄉充滿歡笑，感受到警方的愛與溫暖。

枋寮分局長蔡耀順表示，警察機關積極關懷弱勢不落人後，協助通報社會救助，或因遭逢急迫性變故致生活陷困之民眾，通報馬上關懷急難救助，持續秉持服務精神，發動警察志工及轄內各善心團體，時時關懷轄內弱勢族群，為社會盡一份心力。