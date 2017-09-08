拓展商家行銷通路 新北推行動電商平台台灣好新聞報 (2017-09-08 06:40)
記者邱世明／新北報導
想要開店做生意，除了本身商品要夠吸引人，銷售管道同樣也是關鍵。隨著民眾消費型態改變，像是網路或手機購物的行動商務，越來越受到消費者青睞。看準電子商務的商機無限，新北市經發局特別和經濟部合作，推出行動電商服務平台，店家只要動動手指，完成8個步驟，就能打造專屬的網站和APP。
點開網站購物平台，從吃的到用的應有盡有，動動手指下單，東西就直接送到家。電子商務年產值破兆，其中亞洲地區更是主要熱區，隨著消費型態改變，傳統的行銷通路商機有限，店家想要殺出重圍，拓展行動商務絕對是刻不容緩。
兩年前才加入電子商務的知名網購平台，現在有8成的訂單來自行動購物，看準未來的趨勢發展，新北市經發局也首次和經濟部合作，研發行動電商服務平台，讓想在線上開店的新北業者，只要設定簡單的8個步驟，就能打造專屬網站和APP，第一年只要5000元的特別優惠，前100名申請還能免費體驗。
不光有專業的頁面設計，就連物流和金流管理都能一次搞定，同時可以連接臉書和Line等社群軟體，隨時掌握手機用戶，讓服務零時差；另外還有AI智慧系統，協助店家分析大數據，增加商品曝光度。服務平台預計9月8日上線，市府歡迎業者上經發局網站查詢。
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
sony kdl．Sony 單眼相機鏡頭 單眼．Sony Z1．Sony MW600．Sony PS4．Sony 單眼 相機．SONY PS4 500G．Sony 單眼相機 單眼．Sony PSP 主機．Sony a5100．SONY 單眼 鏡頭．SONY 40吋 液晶電視．SONY 單眼相機 鏡頭．Sony z3．Sony KDL-55W800B．SONY 單眼．SONY 單眼相機鏡頭．A5000 SONY 單眼相機．sony 單眼 a700．Sony 單眼數位相機．sony 單眼鏡頭．Sony Rx100m3．sony 單眼相機包．SONY 單眼相機．sony 單眼 a65．SONY MW1
- 【德國-戶外趣】德國款頂級防水透濕女禦寒連帽防風防水彈性
- Sika 義大利時尚獸皮紋小側包S6029-04
- 【恩悠數位】NU 鈦鍺能量精品 炫彩雙面皮帶
- 尚朋堂 微電腦紫外線3層烘碗機SD-3588
- ZAGLIANI Mini Tomodachi 蛇皮兩用鍊帶包(灰色)
- 【hilltop山頂鳥】女款GT Active單件式外套H22FR4-蜜粉/洋
- HAPPYHOME~免組裝~多用途3x6尺鋼製14格置物櫃DF-BL5410FC
- Patrick Cox Momogram 仕女手提肩背包(燦金)
- 【北方】智慧型陶瓷遙控電暖器(PTC5620TR)-獨家送【BRI-RIC
- NIXON 繽紛色彩時尚腕錶(NXA119306)
台北吳興街已現「機車谷」 蓋公宅恐癱瘓交通【台灣好新聞報】
不忍謝龍介獨相思 賴神前機要陳膺仁將陪他選議員【台灣好新聞報】
台鐵鶯歌桃園段車禍 行人誤闖遭撞亡（2）【中央社】
2男摩鐵內性侵國中妹 他「連3次」卻獲輕判【NOWnews今日新聞】
名醫爆偷吃小20歲已婚女學生 當兩次爸露餡【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》
推薦好書更多