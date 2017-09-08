記者邱世明／新北報導

想要開店做生意，除了本身商品要夠吸引人，銷售管道同樣也是關鍵。隨著民眾消費型態改變，像是網路或手機購物的行動商務，越來越受到消費者青睞。看準電子商務的商機無限，新北市經發局特別和經濟部合作，推出行動電商服務平台，店家只要動動手指，完成8個步驟，就能打造專屬的網站和APP。

點開網站購物平台，從吃的到用的應有盡有，動動手指下單，東西就直接送到家。電子商務年產值破兆，其中亞洲地區更是主要熱區，隨著消費型態改變，傳統的行銷通路商機有限，店家想要殺出重圍，拓展行動商務絕對是刻不容緩。

兩年前才加入電子商務的知名網購平台，現在有8成的訂單來自行動購物，看準未來的趨勢發展，新北市經發局也首次和經濟部合作，研發行動電商服務平台，讓想在線上開店的新北業者，只要設定簡單的8個步驟，就能打造專屬網站和APP，第一年只要5000元的特別優惠，前100名申請還能免費體驗。

不光有專業的頁面設計，就連物流和金流管理都能一次搞定，同時可以連接臉書和Line等社群軟體，隨時掌握手機用戶，讓服務零時差；另外還有AI智慧系統，協助店家分析大數據，增加商品曝光度。服務平台預計9月8日上線，市府歡迎業者上經發局網站查詢。