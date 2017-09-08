記者張朝福／嘉義報導

嘉義市建城三百年以來，即將因鐵路高架化，市貌產生有史以來最大的變化，嘉義市長涂醒哲偕同陳幸枝議員、陳姿妏議員、黃盈智議員，將於10日凌晨出發前往德國、荷蘭，進行7項市政主軸的參訪交流，做為未來嘉義市在規劃整體都市政策的參考依據，奠定嘉義市永續發展的根基。

市長涂醒哲表示，嘉義市正藉由鐵路高架化帶動都市整體更新規劃，希望能借鏡德國及荷蘭的營運經驗，推動嘉義市成為智慧化城市，並兼顧綠能環保、污水處理、低碳運輸、醫療長照及觀光旅遊等多項市政主軸，讓嘉義市成為都市發展的新亮點。

市府專員蔡瑞堂指出，重要的行程包括 9月11日將在駐處謝大使志偉陪同下，拜會柏林科技大學建築研究所城市規劃研究室，由鄧英志教授研究團隊報告歐洲永續城市規劃案例，並以嘉義永續城市規劃，做主題性討論。

12日參訪德國柏林EUREF-Campus新創科學園區，EUREF-campus係將過去具有百年歷史之煤氣工廠，改建為綠能環保示範園區，作為德國由化石燃料轉變為永續綠能之改革標誌，此園區以循環經濟、氣候變遷調適、生產數位化與電能運輸為四大產業主題，進駐的企業包含CISCO、Alphabet、DB Engineering Consulting等世界重要之綠能生產、智慧城市與循環經濟廠商。

此外，還有全德國第一個光靠再生能源就能自給自足的村落，Feldheim能源村。位於德國東北部地廣人稀，人口僅150人，全村就一條街道和兩側的幾棟矮房，表面看起來和鄰近的村落沒什麼兩樣。但自從福島核災後，每年就有數以千計的各國官員和能源專家大老遠來費爾特海姆取經，能源公司至此設置太陽能發電、風機，在綠地種電，還將養豬牛的排泄物厭氣產養玉米及木屑進行生質能，帶給這個小村無限的綠色商機。

拜會荷蘭的行程，則包括阿姆斯特丹市區及單車道觀摩、2011年全球智慧城市的標竿荷蘭安荷芬市、阿姆斯特丹AEB工廠等；蔡瑞堂強調，AEB，全稱Afval Energie Bedrijf(垃圾廢物和能源公司)，該設施是阿姆斯特丹最大規模的可再生能源設施，也是全球最大型將廢棄物轉為能源的設施。AEB採取超出監管要求的嚴格措施降低對環境的負面影響，同時展開長期活動推動社區關係，他們如何達成上述的目標，令人好奇。

涂醒哲強調，嘉義市面臨三百年最大的變革，鐵路高架化後，將徹底改變嘉義市交通、商業、觀光等發展，甚至於影響到人文，市區的景觀更是劇烈變動，希冀參酌先進國家的經驗，讓嘉義市能永續發展，還有另一個三百年。