地方中心／澎湖報導

中秋佳節將至，澎湖縣慢飛天使服務協會附設集愛工坊推出中秋禮盒，7日舉辦「中秋集愛 天使起飛」產品推廣及促銷活動，縣長陳光復及議長劉陳昭玲連袂出席，率先響應訂購，同時呼籲各界發揮愛心，以實際行動支持慢飛天使。

陳光復表示，集愛工坊協助無法進入工作職場的身心障礙者，提供簡易的點心手作訓練、生活教育課程，讓身心障礙者有機會與社區接觸，發揮自己所能進而更獨立。此次所促銷的產品都是由天使學員新鮮現做，希望集合大眾的愛心，讓產品得以暢銷。

陳光復說，「給他一條魚吃，不如教他如何釣魚」，慢飛天使服務協會集愛工坊的學員在社工及老師陪伴下，學習技能及社區生活適應，並以烘焙食品、滷味、手工點心及二手回收商品為銷售內容，期許未來能教導學員手工藝品，與藝品店合作販售，協助增加一技之長，照顧學員生活。

陳光復指出，感謝議會、老師及志工為慢飛天使的付出，縣府平日也都會採購集愛工坊鳳梨酥禮盒致贈來訪貴賓，這次將預訂300盒9入禮盒，希望藉此拋磚引玉，鼓勵社會大眾踴躍採購中秋禮盒，為他們加油打氣，也讓身心障礙者有更多的工作機會。

議長劉陳昭玲也訂購百盒12入禮盒，以實際行動表達支持，他希望大家踴躍訂購，集合眾人的愛，讓天使們自力自強，用一己之力，成就自己，也活得更有尊嚴、力量。

活動由可愛的慢飛天使手語歌曲表演及詩歌朗誦揭開序幕，並發表中秋月餅伴手禮禮盒，現場提供鳳梨酥、蔓越莓鳳梨酥、綜合堅果塔、豆干免費品嘗試吃與訂購，陳縣長與劉陳議長也現場試吃品嘗，紛紛比起大拇指稱讚，賣力推銷集愛工坊產品，大批民眾也湧入會場試吃訂購，場面熱絡溫馨。