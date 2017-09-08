聯合國：逾25萬洛興雅人逃往孟加拉中央廣播電台 (2017-09-08 06:30)
聯合國7日表示，已有超過25萬名以洛興雅人(Rohingya)為主的難民，從緬甸逃往孟加拉。在此同時，有許多洛興雅難民在乘船試圖越過分隔兩國的納夫河(Naf)時沈船，屍體被沖上岸邊。
光是在過去2週，就有16萬4千名大多數是洛興雅人的平民越界逃到孟加拉，還有許多人在試圖逃離戰亂的緬甸若開邦(Rakhine)時喪命。
自從洛興雅武裝分子在上個月25日發動一連串協同式攻擊、引發以軍方為主的鎮壓行動之後，目擊者表示，他們在若開邦看到整個村落被燒毀。
孟加拉警方表示，當局已發現17具遺體，其中大多數是孩童。他們是在擠滿洛興雅難民的船隻，在納夫河沈船時死亡。
關鍵字：
上一則：韓國瑜評：賴清德跋扈個性必須改
下一則：韓國瑜評：賴清德跋扈個性必須改
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
MJ3 女運動背心．籃球運動背心．無鋼圈運動背心．NIKE 運動 背心．男運動背心 Nike．竹炭運動背心．MORINO 吸汗速乾運動背心．男運動背心．leader 運動背心．運動背心．彩色運動背心．NIKE 運動背心．源之氣 運動背心 RM-10069．NBA 運動背心．吸汗速乾運動背心．MIZUNO 女運動背心．純棉運動背心．女運動背心．Champion 運動背心．運動 背心．PUMA 運動背心．WILDLAND 男運動背心．源之氣竹炭雙層運動背心．adidas 運動背心．bra 運動背心．萊絲夢 運動背心
林飛帆：某黨推西瓜都會當選台南市長 賴清德：人人都該珍惜民主聖地【台灣好新聞報】
曾說活著好累 北一女新生墜樓身亡【Kairos 風向新聞】
本報社評--讓人感到一股寒意的內閣改組【中央網路報】
德質疑俄軍演規模 預料超過10萬兵力【中央廣播電台】
總辭 林全：迫不及待想用老人卡【中廣新聞網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》
推薦好書更多