聯合國7日表示，已有超過25萬名以洛興雅人(Rohingya)為主的難民，從緬甸逃往孟加拉。在此同時，有許多洛興雅難民在乘船試圖越過分隔兩國的納夫河(Naf)時沈船，屍體被沖上岸邊。

光是在過去2週，就有16萬4千名大多數是洛興雅人的平民越界逃到孟加拉，還有許多人在試圖逃離戰亂的緬甸若開邦(Rakhine)時喪命。

自從洛興雅武裝分子在上個月25日發動一連串協同式攻擊、引發以軍方為主的鎮壓行動之後，目擊者表示，他們在若開邦看到整個村落被燒毀。

孟加拉警方表示，當局已發現17具遺體，其中大多數是孩童。他們是在擠滿洛興雅難民的船隻，在納夫河沈船時死亡。