韓國瑜評：賴清德跋扈個性必須改中廣新聞網 (2017-09-08 06:31)
台南市長賴清德今天接任行政院長，已經接任國民黨高雄市黨部主委的韓國瑜引用西遊記做為比喻，他說賴市長在地方時，有一些缺點是不被看見的，但到了中央，優缺點是一覽無遺。(林憲源報導)
韓國瑜評論賴清德接任行政院長，他說賴市長在地方時，有一些缺點缺失是不被看見的，但是位置換到了行政院長時，他的優缺點將被一覽無遺。
韓國瑜還引用西遊記的故事，他說孫悟空陪唐三藏西天取經只翻越一座火山，但賴清德接任行政院長面前是八到十座火山，賴院長面對的挑戰非常巨大，包括兩岸關係，經濟衰退，民心人才流失，教育僵化，能源政策等等。
韓國瑜特別提到當年台南市登革熱大流行，他說當時賴市長可以靠著地方關係，稀里呼嚕就過了，但當了行政院長就不能含糊了。韓國瑜說，他也希望賴清德院長的施政能風調雨順，國泰民安，但認為過去賴清德市長一些跋扈，強悍不講理的個性必須揚棄。
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