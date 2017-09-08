被列為前瞻基礎建設的新竹市棒球場，至今還沒有動工，也引起廣大球迷的關心。新竹市政府教育處指出，有超過四十年歷史的新竹市立棒球場，目前已完成規畫設計案，只要中央核定經費下來，就可以辦理發包。目前經費已通過立法院三讀，不會受到影響，改建案也會如期進行。（彭清仁報導）



有四十多年歷史的新竹市立棒球場，是全國各棒球場當中，少數位於鬧區內的球場。今年二月新竹市政府向行政院爭取前瞻基礎建設經費，當時即獲中央口頭承諾會有兩億元的補助經費，不過市府目標是爭取專案全額補助，拆除重建的部分包括拆除內野觀眾席、調整球場燈柱及建置外野大螢幕，並進行外野觀眾席整修，規劃設置球員休息室、復健室、牛棚練習區等，以提供國際級比賽環境。



新竹市長林智堅今年也前往日本考察，也希望新竹市立棒球場能夠朝福岡棒球場的方式規畫。朝野議員大都同意棒球場的改建，同時提出增加地下停車場的計畫。對於閣揆換人，不少球迷擔心棒球場改建計畫生變，市府教育處則強調，棒球場改建計畫已列為前瞻建設，總經費八億七千五百萬元已在立院三讀通過，目前已完成規畫設計案，只要經費核定下來就可發包。至於市府積極進行中的增設職棒第五隊，將來能夠落腳新竹市部分，市府也在進行當中。



