美網／打敗老妹詹皓晴 詹詠然：每場比賽都不簡單NOWnews今日新聞 (2017-09-08 06:18)
世大運女雙金牌「詹家姊妹」詹詠然、詹皓晴，今天在美網碰頭，老姊詹詠然薑是老的辣，跟搭擋辛吉絲連續以6:2、6:2直落二方式贏下，順利晉級四強。
比賽結束後辛吉絲接受訪問，她說：「這就是團隊合作，沒有我的夥伴（詹詠然），我們不可能有好結果。」
擊敗老妹詹皓晴，詹詠然擺必勝的心情，她說：「每場比賽都不簡單，我也打出情緒來了，當然因為是自己妹妹，我們對彼此也很熟悉，所以比賽雖然艱困，我們還是拿下了。」
最後辛吉絲感謝全場球迷熱烈掌聲，也把榮耀獻給觀眾。
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