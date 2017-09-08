台北世大運風光落幕，世大運最大功臣-組委會執行長、市府秘書長蘇麗瓊(7號)晚間向柯文哲市長口頭請辭，柯文哲表達理解並尊重，予以准辭。



蘇麗瓊秘書長表示，他與柯文哲市長相談甚歡，市長也一度慰留她，不過籌備世大運的這一年九個月時間，真的很累，現階段她只想要好好休息，感謝柯市長給她很大空間和授權，也感謝外界對世大運的肯定。



北市府發言人劉奕霆表示，秘書長蘇麗瓊向柯文哲市長口頭請辭，並將於世大運善後工作告一段落後，卸下職務。柯市長非常感謝蘇秘書長，這兩年多來在市政上的努力與貢獻；尤其蘇麗瓊在擔任世大運執行長期間的付出，讓世大運順利完成；對於蘇麗瓊秘書長的口頭請辭，柯市長也理解並尊重。



