世大運功臣蘇麗瓊 請辭獲准中廣新聞網 (2017-09-08 06:01)
台北世大運風光落幕，世大運最大功臣-組委會執行長、市府秘書長蘇麗瓊(7號)晚間向柯文哲市長口頭請辭，柯文哲表達理解並尊重，予以准辭。
蘇麗瓊秘書長表示，他與柯文哲市長相談甚歡，市長也一度慰留她，不過籌備世大運的這一年九個月時間，真的很累，現階段她只想要好好休息，感謝柯市長給她很大空間和授權，也感謝外界對世大運的肯定。
北市府發言人劉奕霆表示，秘書長蘇麗瓊向柯文哲市長口頭請辭，並將於世大運善後工作告一段落後，卸下職務。柯市長非常感謝蘇秘書長，這兩年多來在市政上的努力與貢獻；尤其蘇麗瓊在擔任世大運執行長期間的付出，讓世大運順利完成；對於蘇麗瓊秘書長的口頭請辭，柯市長也理解並尊重。
關鍵字：
上一則：本報透視集--拼經濟從何談起？
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
MJ3 女運動背心．籃球運動背心．無鋼圈運動背心．NIKE 運動 背心．男運動背心 Nike．竹炭運動背心．MORINO 吸汗速乾運動背心．男運動背心．leader 運動背心．運動背心．彩色運動背心．NIKE 運動背心．源之氣 運動背心 RM-10069．NBA 運動背心．吸汗速乾運動背心．MIZUNO 女運動背心．純棉運動背心．女運動背心．Champion 運動背心．運動 背心．PUMA 運動背心．WILDLAND 男運動背心．源之氣竹炭雙層運動背心．adidas 運動背心．bra 運動背心．萊絲夢 運動背心
林飛帆：某黨推西瓜都會當選台南市長 賴清德：人人都該珍惜民主聖地【台灣好新聞報】
曾說活著好累 北一女新生墜樓身亡【Kairos 風向新聞】
本報社評--讓人感到一股寒意的內閣改組【中央網路報】
德質疑俄軍演規模 預料超過10萬兵力【中央廣播電台】
總辭 林全：迫不及待想用老人卡【中廣新聞網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》
推薦好書更多