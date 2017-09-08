美網女雙鬩牆戰 詹詠然勝詹皓晴晉4強中央社 (2017-09-08 04:12)
（中央社紐約7日綜合外電報導）台灣網球女將詹詠然與詹皓晴姐妹今天在美國公開賽女雙8強賽演出鬩牆之戰，姐姐詹詠然與搭檔瑞士名將辛吉絲技高一籌，以直落兩盤擊敗詹皓晴和中國張帥的組合，挺進準決賽。
詹詠然和辛吉絲（Martina Hingis）首盤打來即相當順手，輕鬆以6比2先下一城，第2盤再以6比2獲勝，搶得4強賽門票。1060908
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