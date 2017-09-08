寶可夢GO減輕心理壓力 首度獲科學驗證中央社 (2017-09-08 03:49)
（中央社東京8日綜合外電報導）東京大學研究團隊調查顯示，持續玩任天堂擴增實境手機遊戲精靈寶可夢GO 一個月以上可減輕勞工心理壓力，英國科學期刊「科學報告」（Scientific Reports）7日刊登此研究報告。
「朝日新聞」報導，專長為精神保健學的東京大學教授川上憲人領導的研究團隊，針對在日本居住的20來歲至70來歲正式雇用勞工2530人，於2015年11月及2016 年12月就心理壓力程度兩度在網路上進行相同檢查。
結果於2016年12月當時，回答曾持續玩精靈寶可夢GO（Pokemon Go）一個月以上的246人，心理壓力較一年前減輕，其餘2284人則幾乎無變動。但排除年齡和吸菸習慣等因素影響後進行比較，則呈現統計上明確差異。
報導稱，在此之前已有精靈寶可夢GO具有消除抑鬱狀態或蟄居問題效果的說法，但並未獲科學根據驗證。研究團隊指出，諸如精靈寶可夢GO等擴增實境遊戲，顯示出改善勞工心理健康的可能性。
川上憲人教授表示：「外出、與他人交流以及身體活動量增加，據信是改善的主要理由。」1060908
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