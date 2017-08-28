美網／詹家姊妹內鬥沒人棄賽 老江湖「詹辛配」勝出NOWnews今日新聞 (2017-09-08 03:16)
世大運女雙網球項目，詹家姊妹順利拿下金牌，今天兩人在美網碰頭，卻是以不同組合「內鬥」，老姊詹詠然、辛吉絲（Martina Hingis）的大會第二種子組合，以6:2、6:2直落二輕鬆擊敗「海峽女雙」詹皓晴、張帥組合。
這不是兩姊妹首度在國際賽遭遇，2014年吉隆坡網賽，詹皓晴就跟搭擋Babos擊敗詹詠然、鄭賽賽組合順利奪冠。
首盤詹辛配表現出色，第4局順利破發，加上詹詠然向前截擊技巧熟練，張帥、詹皓晴都發生非受迫性失誤。
辛吉絲薑是老的辣，不斷底線抽球讓張帥、張皓晴組合來不及對應，第一個盤末點，詹辛配就輕鬆拿下，也因此詹張配首盤以6:2落敗。
第二盤詹詠然跟辛吉絲更猛，發揮大會第二種子實力，第一局就保住發球局，第二局詹辛配輪流發威，再度破發，詹皓晴發生嚴重失誤，再被破發，比賽進行到4:1，詹張配回神，拿回一局。
最後一局詹辛配破發成功，最後以6:2拿下賽末點，順利晉級四強。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
前勇士冠軍中鋒引發4隊哄搶 兩大奪冠熱門在列【北京新浪網】
4年4200萬!熱火續約23歲妖衛 核心陣容全留下【北京新浪網】
上港廣州客場歷經多重考驗 堵車沒熱水斷電空調壞【北京新浪網】
小熊總教練給曾仁和送大禮 成就台灣旅美棒球選手3項紀錄【KNOWING新聞】
戴資穎抱傷拚賽 輕取對手晉16強【台灣醒報】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》
推薦好書更多