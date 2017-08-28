▲詹詠然。（圖／記者陳明安攝，2017.08.28）

世大運女雙網球項目，詹家姊妹順利拿下金牌，今天兩人在美網碰頭，卻是以不同組合「內鬥」，老姊詹詠然、辛吉絲（Martina Hingis）的大會第二種子組合，以6:2、6:2直落二輕鬆擊敗「海峽女雙」詹皓晴、張帥組合。

這不是兩姊妹首度在國際賽遭遇，2014年吉隆坡網賽，詹皓晴就跟搭擋Babos擊敗詹詠然、鄭賽賽組合順利奪冠。

首盤詹辛配表現出色，第4局順利破發，加上詹詠然向前截擊技巧熟練，張帥、詹皓晴都發生非受迫性失誤。

辛吉絲薑是老的辣，不斷底線抽球讓張帥、張皓晴組合來不及對應，第一個盤末點，詹辛配就輕鬆拿下，也因此詹張配首盤以6:2落敗。

第二盤詹詠然跟辛吉絲更猛，發揮大會第二種子實力，第一局就保住發球局，第二局詹辛配輪流發威，再度破發，詹皓晴發生嚴重失誤，再被破發，比賽進行到4:1，詹張配回神，拿回一局。

最後一局詹辛配破發成功，最後以6:2拿下賽末點，順利晉級四強。