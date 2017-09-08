日本小笠原群島外海6.1強震 無海嘯危險中央社 (2017-09-08 02:47)
（中央社東京7日綜合外電報導）美國地質調查所（USGS）表示，日本小笠原群島外海今天凌晨發生規模6.1強震。這次地震沒有引發海嘯的危險。
法新社報導，地質調查所說，這次地震於凌晨2時27分來襲，震央在伊豆半島下田市（Shimoda）南方約770公里，震源深度450公里。
日本氣象廳表示，這次強震沒有引發海嘯危險。1060908
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