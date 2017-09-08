【大成報記者蕭宇廷/臺中報導】經過活潑熱鬧的暑假，9月將迎接開學季，歌劇院邀請4個團隊推薦節目。歌劇院副總監盧健英表示，隨著歌劇院營運即將滿一年，臺中在地的藝文團隊走出社區的活力越來越明顯。台中國家歌劇院7日邀請4個團隊與媒體相見歡，除了金枝演社及拉縴人合唱團之外，臺灣青年管樂團、台中市合唱團兩個歷史悠久的在地社團，在這次演出皆採售票；台中市合唱團更創下40年來第一次售票演出。總幹事張瑞堂表示，因為有歌劇院專業的協助及號召力，這次跨出售票而不是送票的形式，因此選唱曲子的難度也增加，希望在藝術上更為精進。由於業餘演出團隊大多以自籌經費支撐演出，而背後都是因為對藝術的熱情。臺灣青年管樂團及台中市合唱團更充份表現出對專業追求的不遺餘力，青年管樂團這次甚至積極開發新編管樂曲。盧健英認為，能看到在地社團如此精進及對藝術不停歇地追求，是歌劇院團隊最大的成就感。9月的節目裡，9/11登場的臺灣青年管樂團集結臺灣歌仔戲都馬調、客語歌及全臺首次發表管樂版本的《臺灣音畫》，由作曲家鮑元愷歷時12年刻劃臺灣各地風土民情，8個樂章分別代表玉山、安平、鹿港……以樂章形式，深刻詮釋臺灣8處風景。而9/16、9/ 17則由劇場界頑童導演王榮裕，與國家文藝獎得主、江湖渾名「冷伯」的編劇名家紀蔚然，推出金枝演社2017「癲瘋」喜劇《整人王─新編邱罔舍》，以「台語」獨特的韻味，融合東西方戲劇經典，幽默再現人性各種面向。去年榮獲2016傳藝類金曲獎的拉縴人合唱團，則將在9/27推出的《舉四無雙》國際男聲藝術節，連結10/ 1台中市合唱團的年度音樂會《阿母唱的歌》，在歌劇院上演精彩人聲合唱節目。而拉縴人合唱團前身為成功高中合唱團，為純男聲合唱團；團名中的「拉縴」原指中國西南部船夫於河的兩岸以繩拉船，取其「同心協力」之意。台中市合唱團則深耕在地多年，團員雖非科班出身，仍把握每次排練、不斷挑戰自我極限，走出學校、社區與更多民眾見面。9月歌劇院充滿各式臺灣風情的節目，將使觀眾更加貼近這塊土地的精彩表演藝術。