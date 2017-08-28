美網／誰都不願棄賽 詹家姊妹再度內戰NOWnews今日新聞 (2017-09-08 01:12)
在世大運女雙網球奪金的「詹家姊妹花」詹詠然、詹皓晴，如今再度於美網碰頭，卻要捉對廝殺，姊姊詹詠然跟瑞士傳奇辛吉絲搭配，妹妹詹皓晴則是跟中國大陸希望張帥合組「海峽女雙」，這次，姊妹終於要一分高下。
由於詹詠然在世大運女雙打完後，因熱衰竭放棄混雙賽事，卻意外引發謝淑薇、搭擋謝政鵬不滿，甚至詹詠然沒有辦法領獎，謝政鵬也用手機顯示她的照片，彷彿她也完賽。
不過美網將金高達千萬台幣，也讓網友質疑詹家棄賽動機不單純，尤其是詹詠然赴美後獲得休息，馬上就能出賽還贏球，讓網友最為不滿，相信這場「詹家內戰」，誰都不想棄賽。
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