▲世大運網球女雙項目，詹詠然、詹皓晴。（圖／記者陳明安攝，2017.08.28）

在世大運女雙網球奪金的「詹家姊妹花」詹詠然、詹皓晴，如今再度於美網碰頭，卻要捉對廝殺，姊姊詹詠然跟瑞士傳奇辛吉絲搭配，妹妹詹皓晴則是跟中國大陸希望張帥合組「海峽女雙」，這次，姊妹終於要一分高下。

由於詹詠然在世大運女雙打完後，因熱衰竭放棄混雙賽事，卻意外引發謝淑薇、搭擋謝政鵬不滿，甚至詹詠然沒有辦法領獎，謝政鵬也用手機顯示她的照片，彷彿她也完賽。

不過美網將金高達千萬台幣，也讓網友質疑詹家棄賽動機不單純，尤其是詹詠然赴美後獲得休息，馬上就能出賽還贏球，讓網友最為不滿，相信這場「詹家內戰」，誰都不想棄賽。