（中央社記者鄭崇生華盛頓7日專電）有「怪獸級」稱號的颶風艾瑪預計週末將嚴重影響佛羅里達州，當地已展開撤離工作，一些台灣僑胞說，加油站還有油可加的多大排長龍，超市裡，飲水與食物則搶購一空。



5級颶風艾瑪（Irma）橫掃加勒比海地區，逐漸逼近美國佛羅里達州，住在邁阿密的僑胞告訴中央社，儘管當地今天仍陽光和煦，但民眾多知道，這是暴風雨前的寧靜，當地政府也不斷提醒民眾，別對艾瑪掉以輕心，在德州經歷颶風哈維（Harvey）肆虐後，沒人敢小看這次艾瑪可能帶來的災害。



僑胞回憶，印象中，邁阿密上一次有5級颶風應是10多年前的事了，而電視上不久前還在報導德州深陷淹水災情中，這更對邁阿密民眾有警示效果，「尤其住在海邊的，都已經先撤走了」。



邁阿密昨晚已有不少加油站關閉，原因是儲油已全數售完，僑胞形容，好不容易看到有加油站燈亮著，卻都是大排長龍，不過，「等再久都得排」；走進超市，擺放乾糧、食物及飲水的貨架則已是空空蕩蕩，「大家這次似乎都有很高的警覺心，提早準備」。?



氣象預報顯示，邁阿密預計明天開始將有降雨，而中華民國駐邁阿密辦事處也提醒國人及僑胞，若非必要不要前往颶風艾瑪的行經區域，尤其是這個週末，建議原本安排訪問邁阿密的民眾，一定要更改行程。



位在颶風暴風圈內的邁阿密辦事處也已做好防災準備，並通知僑胞要配合當地政府的撤離行動、注意安全。1060908