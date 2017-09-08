本報透視集--拼經濟從何談起？中央網路報 (2017-09-08 01:18)
新的行政院長走馬上任，閣員也跟著換了一批，顯然新一檔的政治連續劇又要開鑼。然而最根本的問題，這票卡司，男的不夠帥、女的不挺美，到底有啥米豐功偉業，可以擔綱當主角？歷練過部會首長？行政經驗豐富？還是創制出什麼重要的規範典章？經過爆料，這回能夠走到前臺的，都屬捧導演捧得最給力的副牌，也就是「論功行賞」的結果。劣幣驅逐良幣，不就是這種場面嗎？
其次，就因為是九品縣太爺坐直昇機入大院，要他提出什麼新梗、編出什麼劇情，實在都是強其所難。於是一句耳熟到爛的廣告詞「拼經濟」，就像鐵牛運功散的阿榮一般，又在螢光幕上長生不老。
問題是，從阿扁喊出這三字訣，至今不下十五年，臺灣經濟也搞得像王寶釧苦守寒窯一般。光是陸客不來、兩岸關係低盪，對於咱們經貿損害多少，擔綱的來來去去，就沒人敢說導演沒穿衣服！
最後，要拼經濟，總要上來幾位班底檯柱，把個檯面給撐起來。前齣班子，被批評為「老藍男」，也就是一群豬八戒照鏡子、為晉所用的楚材。可至少「惟楚有材，於斯為盛」，黑貓白貓，能抓老鼠就算好貓，借將不算可恥；如今就找了位廣受爭議的律師，也相信自己能夠監理金融，拼經濟從何談起？把跑龍套的當成臺柱，只有「先綠後專」四字能解，這齣連續劇，又能帶給觀眾什麼期待值呢？
【中央網路報】
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