【中央網路報】

新的行政院長走馬上任，閣員也跟著換了一批 臺灣政治越來越乏味，其實就在老梗反覆播出。如果這是一齣戲，當新意越來越貧乏，演員越來越猙獰，觀眾的期待值越來越低，連廣告都越來越扯淡的時候，試問這圈子有什麼前景可言？留得住什麼人才？會生出怎樣的價值觀？最重要的，他們能為這個社會做出什麼貢獻？其結果，反而註定是劣幣驅逐良幣，老梗就只好反覆播出了！新的行政院長走馬上任，閣員也跟著換了一批，顯然新一檔的政治連續劇又要開鑼。然而最根本的問題，這票卡司，男的不夠帥、女的不挺美，到底有啥米豐功偉業，可以擔綱當主角？歷練過部會首長？行政經驗豐富？還是創制出什麼重要的規範典章？經過爆料，這回能夠走到前臺的，都屬捧導演捧得最給力的副牌，也就是「論功行賞」的結果。劣幣驅逐良幣，不就是這種場面嗎？其次，就因為是九品縣太爺坐直昇機入大院，要他提出什麼新梗、編出什麼劇情，實在都是強其所難。於是一句耳熟到爛的廣告詞「拼經濟」，就像鐵牛運功散的阿榮一般，又在螢光幕上長生不老。問題是，從阿扁喊出這三字訣，至今不下十五年，臺灣經濟也搞得像王寶釧苦守寒窯一般。光是陸客不來、兩岸關係低盪，對於咱們經貿損害多少，擔綱的來來去去，就沒人敢說導演沒穿衣服！最後，要拼經濟，總要上來幾位班底檯柱，把個檯面給撐起來。前齣班子，被批評為「老藍男」，也就是一群豬八戒照鏡子、為晉所用的楚材。可至少「惟楚有材，於斯為盛」，黑貓白貓，能抓老鼠就算好貓，借將不算可恥；如今就找了位廣受爭議的律師，也相信自己能夠監理金融，拼經濟從何談起？把跑龍套的當成臺柱，只有「先綠後專」四字能解，這齣連續劇，又能帶給觀眾什麼期待值呢？