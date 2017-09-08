【中央網路報】

顧立雄離開不當黨產會，將接任金管會主委(中央社資料照片) 這一次內閣改組，沒有什麼新意，主要是國發會主委以及金管會主委異動，其餘大部分人事都沒有調整。因此，這個內閣很難給它下一個定義，因為是瓶子和酒都是舊的，只有蓋子換了而已。蔡總統說要留給賴清德自己去定義，可能是連她的文青幕僚都想不出什麼好聽動人的名詞了。儘管國發會以及金管會主委的異動既是這一次改組的「亮點」，卻沒有予人拚經濟的想像，反而透露了綁椿與干預金融業的私心。陳美伶由行政院秘書長轉換跑道，接任國發會主委，顧立雄則是離開不當黨產會，準備接金管會主委。對於這樣的人事安排，尤其是金管會部分，先是讓各界跌破眼鏡，接下來則是背脊發涼。顧立雄的老婆，經濟部政次王美花都認為這樣的調動過於跳tone，此一說法，可謂避重就輕，因為顧立雄沒有金融專業背景，蔡英文及賴清德豈有不知之理。明知如此，卻依然不顧外界觀感，背後必有其更重要的任務。不論是國發會主委或者金管會主委，雖然都是政治任命的政務職務，但對專業仍有很高的要求，因為二者都需要長時間的浸淫，才能了解其中的眉角。這樣的人才，須長期培養，沒有速成班。顧立雄自己認為，台灣金融業有球員、裁判分不清的狀況，因此需要他這樣的「圈外人」進入，才能有效監理。這種解釋根本沒有說服力，因為打籃球，要找裁判，當然要找懂得籃球規則的人才擔任，怎麼會找個羽球裁判呢！不過，真正讓顧立雄露出馬腳的，不是這句話，而是他認為現在金融業有家族化以及產金不分離的問題，看起來，「家族化」這三個字才是理解顧立雄擔任金管會主委的關鍵字。台灣金融業的問題，金管會的保守立場以及監管過度是其一，這也是台灣第三方支付明顯落後於大陸的原因。如果蔡英文總統是要強化台灣金融業的競爭力，那她應該找一位具有國際金融專業背景且心態開放的人來擔任金管會主委；如果她的目的是想要控制國內的金融業，那找顧立雄就對了，就像她當初找他擔任不當黨產委員會主委一樣。顧立雄擔任不當黨產委員會主委期間，黨派色彩濃厚，政治立場明顯，追殺國民黨黨產不顧法令，不留情面，隨便下個條子就可以要銀行凍結國民黨的存款。這些表現，民眾都看在眼裡，敏感的金融界當然已聞到了肅殺的味道。或許這就是蔡總統心裡所想要的局面。顧立雄因為對金融業不了解，為了替自己合理化，於是找幾個人來問問，就講出家族化、法遵、內稽內控不佳等等外行裝內行的話語。相信如果記者再追問下去，他就要不知所云了。顧立雄急於為自己合理化，因此露出了馬腳，相信金融業現在是忐忑不安，因為顧立雄已傳出了簡單又明瞭的信息：「順我民進黨者生，逆我民進黨者亡。」顧立雄「去家族化」這把大刀到時候會先砍向誰呢？