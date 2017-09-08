本報社評--金融業「去家族化」的大刀會先砍向誰？中央網路報 (2017-09-08 01:18)
陳美伶由行政院秘書長轉換跑道，接任國發會主委，顧立雄則是離開不當黨產會，準備接金管會主委。對於這樣的人事安排，尤其是金管會部分，先是讓各界跌破眼鏡，接下來則是背脊發涼。顧立雄的老婆，經濟部政次王美花都認為這樣的調動過於跳tone，此一說法，可謂避重就輕，因為顧立雄沒有金融專業背景，蔡英文及賴清德豈有不知之理。明知如此，卻依然不顧外界觀感，背後必有其更重要的任務。
不論是國發會主委或者金管會主委，雖然都是政治任命的政務職務，但對專業仍有很高的要求，因為二者都需要長時間的浸淫，才能了解其中的眉角。這樣的人才，須長期培養，沒有速成班。顧立雄自己認為，台灣金融業有球員、裁判分不清的狀況，因此需要他這樣的「圈外人」進入，才能有效監理。這種解釋根本沒有說服力，因為打籃球，要找裁判，當然要找懂得籃球規則的人才擔任，怎麼會找個羽球裁判呢！不過，真正讓顧立雄露出馬腳的，不是這句話，而是他認為現在金融業有家族化以及產金不分離的問題，看起來，「家族化」這三個字才是理解顧立雄擔任金管會主委的關鍵字。
台灣金融業的問題，金管會的保守立場以及監管過度是其一，這也是台灣第三方支付明顯落後於大陸的原因。如果蔡英文總統是要強化台灣金融業的競爭力，那她應該找一位具有國際金融專業背景且心態開放的人來擔任金管會主委；如果她的目的是想要控制國內的金融業，那找顧立雄就對了，就像她當初找他擔任不當黨產委員會主委一樣。
顧立雄擔任不當黨產委員會主委期間，黨派色彩濃厚，政治立場明顯，追殺國民黨黨產不顧法令，不留情面，隨便下個條子就可以要銀行凍結國民黨的存款。這些表現，民眾都看在眼裡，敏感的金融界當然已聞到了肅殺的味道。或許這就是蔡總統心裡所想要的局面。
顧立雄因為對金融業不了解，為了替自己合理化，於是找幾個人來問問，就講出家族化、法遵、內稽內控不佳等等外行裝內行的話語。相信如果記者再追問下去，他就要不知所云了。顧立雄急於為自己合理化，因此露出了馬腳，相信金融業現在是忐忑不安，因為顧立雄已傳出了簡單又明瞭的信息：「順我民進黨者生，逆我民進黨者亡。」顧立雄「去家族化」這把大刀到時候會先砍向誰呢？
【中央網路報】
關鍵字：
上一則：遭指藍皮綠骨 王金平：我藍皮台骨
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
MJ3 女運動背心．籃球運動背心．無鋼圈運動背心．NIKE 運動 背心．男運動背心 Nike．竹炭運動背心．MORINO 吸汗速乾運動背心．男運動背心．leader 運動背心．運動背心．彩色運動背心．NIKE 運動背心．源之氣 運動背心 RM-10069．NBA 運動背心．吸汗速乾運動背心．MIZUNO 女運動背心．純棉運動背心．女運動背心．Champion 運動背心．運動 背心．PUMA 運動背心．WILDLAND 男運動背心．源之氣竹炭雙層運動背心．adidas 運動背心．bra 運動背心．萊絲夢 運動背心
- 摩達客 韓國進口設計品牌DBSW 趴手 黑白時尚純棉修身長袖襯
- 【Anna Sui】Dolly Girl系列時尚潮框眼鏡(DG501-226-雷射酷
- 【男】HAWANA哈瓦那原創手工鞋 2012椰纖底K系列 潮流蟑螂鞋
- 曜兆DIGITUS HDMI 五入一出切換器(附遙控器)
- 【CITIZEN 星辰】時尚競速快感三眼計時光動能不鏽鋼手錶 黑
- CK 2012男加大尺碼V領T恤白色內衣2件組【預購】
- 【德國 Deuter】Futura 22 輕量 網架式透氣登山背包_綠/深
- 【SAMLIX山力士】PRIMALOFT男輕量化防潑水保暖外套#65014(
- Ogival 愛其華 山茶花 黃玉系列 珠寶錶(305-11DLR)
- Pioneer 新款高音質陶瓷鍍膜振膜設計,耳道式耳機,SE-CL551
林飛帆：某黨推西瓜都會當選台南市長 賴清德：人人都該珍惜民主聖地【台灣好新聞報】
曾說活著好累 北一女新生墜樓身亡【Kairos 風向新聞】
本報社評--讓人感到一股寒意的內閣改組【中央網路報】
德質疑俄軍演規模 預料超過10萬兵力【中央廣播電台】
總辭 林全：迫不及待想用老人卡【中廣新聞網】
發燒雜誌更多
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》