縣府九月份擴大主管會報 黃縣長頒贈東基柯彼得醫師國民身分證 感謝奉獻後山醫療30餘年 期團隊同仁保握時間與進度為家鄉美好明天盡心力



(中央社訊息服務20170907 18:05:07)「東基柯彼得醫師來到後山已30餘年，一直以成為台灣公民為自己最終目標，也獲得偏遠地區醫療奉獻獎，現在終於如願」，台東縣長黃健庭今(7)日利用擴大主管會報及縣務會議，頒贈來自澳大利亞目前服務於台東基督醫院的柯彼得醫師我國國民身分證，黃縣長特別希望同仁能夠學習他積極奉獻及追求成為台灣人的的精神，保握機會與進度，積極努力來改變我們的家鄉，努力營造成為國際幸福城市。 台東縣政府於今日下午2時在縣府大禮堂召開106年9月份縣務會議暨擴大主管會議，前三十分鐘為學習及實作由李鳳山老師所創「平甩功」，希望對於平日忙碌於辦公室的縣府同仁能夠在早晚或公餘時間自行保養身體。隨後由黃縣長頒贈來自澳大利亞目前服務於台東基督醫院的柯彼得醫師我國國民身分證，縣府同仁並獻花表達感謝，台東地區農會、池上鄉農會、關山鎮農會均獲農金獎肯定、關山鎮養蜂直銷班陳關世、蔡杰憲獲2017年全國國產蜂蜜品質評鑑頭等獎、臺東縣106年度社區發展工作評鑑績優社區關山鎮中福社區等、106年原住民自製獵(魚)槍及漁民魚槍業務總檢查，台東縣警察局榮獲內政部警政署評列全國第2名，縣長頒贈紅榜表揚，由台東縣豐田國小籌組 2017年第4屆世界盃少棒錦標賽榮獲亞軍，黃縣長也特別頒贈紅榜及紀念品，105年衛教主軸宣導評選結果台東縣衛生局榮獲全國第四組第一名、衛生福利部 105 年地方衛生機關業務考評-食品藥物類優良，由衛生局代局長辛進祥獻獎給縣長。 黃縣長表示，柯彼得醫生現年60歲，來自澳大利亞，現任臺東基督教醫院醫生，長期關心臺灣原住民的山地醫療造福人群，曾榮獲醫療奉獻獎，他熱愛台灣，一直希望能夠成為台灣家庭一份子，經行政院核定特頒中華民國身分證，終於如願。近年來世界局勢變化相當大且詭譎，氣候的因素也影響人類生活，不過，縣府同仁面對世界或是國內的各類問題，最重要的還是要保握剩下的一年多時間，並且掌握工作及計畫進度，積極的為台東美好未來來盡心力。



訊息來源：台東縣政府



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