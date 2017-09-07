Digital Taipei 2017獨家發表「數位內容跨界獨創應用展」



(中央社訊息服務20170907 17:55:01)Digital Taipei 2017獨家發表「數位內容跨界獨創應用展」



為推廣國內大眾對數位內容產業應用發展，促進數位內容業者技術交流與合作，經濟部工業局與數位內容產業推動辦公室預計於2017年9月10日至9月12日，假台北世貿一館2樓H區舉辦「Digital Taipei 2017臺北國際數位內容交流會」，展出遊戲、動畫及VR等內容，並廣邀國際數位內容相關業者來台，藉此拓展國際合作及商機。



「數位內容跨界獨創應用展」由經濟部數位內容產業推動辦公室規劃、財團法人資訊工業策進會(資策會)執行，期發揮數位內容可跨領域結合共存的產業特性，擴大與各領域原創內容結合。「Digital Taipei 2017臺北國際數位內容交流會」展出近20家數位內容廠商和新創團隊作品，娛樂元素貫穿全場，將以嶄新內容呈現數位內容跨界獨創應用成果。



VR娛樂體驗區中，邀集大廠HTC Vive及聚焦VR研發的獨角獸娛樂、奧瑪司、南瓜虛擬科技、方進化整合創意、闇橡科技等國內業者共同參與，結合獨創IP(intellectual property，智財權)題材、多元要素，為迷宮解謎、射擊冒險等數位娛樂，帶入更多創新想像空間，並透過設備讓體驗者看見虛擬。



動畫展區內，則有Studio REALS、九藏喵窩、冉色斯動畫、原金國際、樂群動畫等臺灣業者共襄盛舉，展示長篇電影及系列影集等作品，其中，由Studio REALS與SAFE HOUSE T共同製作，以正統日式手繪風格融合台灣本土元素，推出後即在集資平台引發話題的《KRAFT 最後的卡夫特》，也將在本次活動中展示最新片段。



而玩家關注的遊戲展區，則有大宇資訊、中華網龍等知名公司及Qubit Games、Rnova Studio、Takoforce、神嵐遊戲、益遊數位等新創業者帶來旗下最夯作品。如大宇資訊展出全新型態的寵物RGP遊戲《阿貓阿狗最強同萌》，玩家可從各式萌寵中挑選最愛寵物，透過執行任務及戰鬥增強能力；Rnova Studio（阿諾瓦工作室）則帶來最新音樂遊戲《陽春白雪》，主打古典華語詩詞與現代搖滾、抒情、爵士等曲風的結合，玩家可依節奏點擊詩詞，或搭配樂曲書寫文字、讓詩詞如字幕般演出，遊戲更收錄阿卡貝拉音樂、台灣族語音樂，更添特色。



期望藉由本次搭建的主題展示專區、國際論壇、商洽交流等平台，激發數位內容業者自製研發原創內容與商機，帶動產業技術升級，打造國際級數位內容作品，促成國內數位內容相關業者國際合作新藍海。活動期間來展場還有機會獲得神秘小禮，搶先看完整參展名單：https://goo.gl/wfuTSX。



訊息來源：財團法人資訊工業策進會



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